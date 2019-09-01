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В Кыштыме незнакомец украл телефон у прохожего

Автор: КР от Вчера, 18:10 Категория: Происшествия

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В Кыштыме полиция разыскивает мужчину, который украл у местного жителя телефон. Незнакомец попросил позвонить. Делая вид, что разговаривает, скрылся.

 

– Ущерб составил 16 700 рублей, – сказала сайту «КР» пресс-секретарь кыштымской полиции Светлана Дятлова. – Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 159 – «Мошенничество». Ведётся следствие.

 

Полицейские призывают жителей Кыштыма быть бдительными и не отдавать личные вещи незнакомым людям.


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