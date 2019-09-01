В Кыштыме незнакомец украл телефон у прохожего Автор: КР от Вчера, 18:10 Категория: Происшествия 0 В Кыштыме полиция разыскивает мужчину, который украл у местного жителя телефон. Незнакомец попросил позвонить. Делая вид, что разговаривает, скрылся. – Ущерб составил 16 700 рублей, – сказала сайту «КР» пресс-секретарь кыштымской полиции Светлана Дятлова. – Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 159 – «Мошенничество». Ведётся следствие. Полицейские призывают жителей Кыштыма быть бдительными и не отдавать личные вещи незнакомым людям. Комментарии: Добавить Имя:* E-Mail: Комментарий: Введите код: * Добавить