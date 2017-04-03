В Кыштыме сегодня ночью загорелся жилой дом
Автор: КР от Сегодня, 14:49 Категория: Происшествия
В минувшую ночь диспетчеру пожарной части № 38 поступило сообщение о том, что горит крыша дома № 15 по улице Крестьянской. На место выехали три пожарных расчёта.
Как сообщили сайту «КР» в 38-й пожарной части, никто из жильцов не пострадал. Дом принадлежит одному из сотрудников исправительной колонии № 10. По предварительной версии, к ЧП привело неправильное устройство или неисправность печи.
Распространение огня удалось вовремя остановить. На доме сгорела только крыша площадью в 48 квадратных метров.
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