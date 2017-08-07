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В Кыштыме пожарные несколько часов тушили лесопилку

Автор: КР от 7-08-2017, 12:44 Категория: Происшествия

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Сообщение о том, что на улице Ленина, 46а горит здание пилорамы, поступило на пульт 38-й пожарной части вчера около двух часов ночи. На место выехали два боевых расчёта. Им на помощь прибыли и пожарные из 117-й части, а также огнеборцы из Каслей – пожару был присвоен повышенный класс сложности.

 

Как сообщил сайту «КР» заместитель начальника 38-й пожарной части Евгений Кузьмин, на шиферной крыше размерами 100 на 50 метров горело 120 квадратных метров кровли. С огнём пришлось бороться до половины седьмого утра.

 

«Красный петух» уничтожил пять кубометров пиломатериалов, ещё столько же повредил. Кроме того, местами полностью сгорели крыша и стены здания.

 

По предварительной версии, причиной возгорания стала неосторожность при курении.

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