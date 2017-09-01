В посёлке под Кыштымом из-за холодильника загорелся дом
Автор: КР от Вчера, 09:05 Категория: Происшествия
Сегодня во втором часу ночи на пульт диспетчера пожарной части № 38 поступил вызов в посёлок Большие Егусты. На место выехали два пожарных расчёта – из 38-й и 118-й частей.
В посёлке, который расположен почти в 40 километрах от Кыштыма, горел бревенчатый дом. Владельцы держат его под дачу, поэтому во время пожара в нём никого не было.
Как сообщили сайту «КР» в пожарной части № 38, по предварительной версии, на кухне произошло короткое замыкание электропроводки: хозяева оставили включенным холодильник. Огнём уничтожены крыша на площади в 60 квадратных метра, потолочные перекрытия, стены. Ущерб оценивается в 500 тысяч рублей.