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В посёлке под Кыштымом из-за холодильника загорелся дом

Автор: КР от Вчера, 09:05 Категория: Происшествия

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Сегодня во втором часу ночи на пульт диспетчера пожарной части № 38 поступил вызов в посёлок Большие Егусты. На место выехали два пожарных расчёта – из 38-й и 118-й частей.

 

В посёлке, который расположен почти в 40 километрах от Кыштыма, горел бревенчатый дом. Владельцы держат его под дачу, поэтому во время пожара в нём никого не было.

 

Как сообщили сайту «КР» в пожарной части № 38, по предварительной версии, на кухне произошло короткое замыкание электропроводки: хозяева оставили включенным холодильник. Огнём уничтожены крыша на площади в 60 квадратных метра, потолочные перекрытия, стены. Ущерб оценивается в 500 тысяч рублей.

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