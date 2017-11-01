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В Кыштыме во время пожара погиб мужчина

Автор: КР от Вчера, 08:54 Категория: Происшествия

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Вчера в половине одиннадцатого вечера в пожарную часть № 38 поступило сообщение о горении дома № 42 на улице Елисеева. На место выехали три пожарных расчёта из 38-й и 117-й частей.

 

Как сказал сайту «КР» начальник части № 38 Андрей Раскостов, этот бесхозный дом без окон и дверей стал ночлежкой для бомжей. Одного из них огнеборцы обнаружили во время разбора завалов.

 

– Предположительно, причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнём, – говорит Раскостов. – Личность погибшего установлена. Им оказался безработный 40-летний мужчина.

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