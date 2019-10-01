В Кыштыме полиция накрыла наркопритон

Автор: КР от Вчера, 12:38 Категория: Происшествия

Как уже сообщалось на сайте «КР», сотрудники кыштымского отдела по контролю за оборотом наркотиков и отряд специального назначения «Гром» Главного Управления МВД России по Челябинской области провели спецоперацию. Были задержаны трое жителей нашего города. По месту их проживания в квартирах на улицах Интернационала и Челюскинцев обнаружили наркотики массой около 30 граммов.

Кроме того, выяснилось, что из квартиры на улице Интернационала изъяли приспособления для употребления наркотиков со следами их использования. Это свидетельствует о том, что в квартире был организован наркопритон.

В ходе оперативных действий полицейские привлекли к административной ответственности пятерых посетителей квартиры. За употребление наркотиков им придётся заплатить штрафы до пяти тысяч рублей. Или им грозит арест на срок до 15 суток.

Как сказали сайту «КР» в пресс-службе кыштымской полиции, возбуждено уголовное дело в отношении 31-летнего мужчины. Его подозревают в организации либо содержании притонов, предоставлении помещений для употребления наркотиков. Задержанному грозит лишение свободы на срок до четырёх лет. Сейчас он находится под стражей.