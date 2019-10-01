В Кыштыме задержали наркосбытчиков

Автор: КР от Сегодня, 16:44 Категория: Происшествия

Спецоперацию провели сотрудники кыштымского отдела по контролю за оборотом наркотиков и отряд специального назначения «Гром» Главного Управления МВД России по Челябинской области.

Были задержаны трое жителей нашего города в возрасте от 26 до 31 года. По месту их проживания в квартирах на улицах Интернационала и Челюскинцев изъяты наркотики общей массой около 30 граммов.

Возбужденно уголовное дело по части 4 статьи 228.1. Подозреваемым в наркосбыте грозит лишение свободы на срок до 20 лет.

В отношении 31-летнего мужчины избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, 28-летний подозреваемый находится под домашним арестом, 26-летний – под подпиской о невыезде.