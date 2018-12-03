В Кыштыме задержаны сразу пять человек, подозреваемых в распространении наркотиков

Автор: КР от Вчера, 14:00 Категория: Общество

Задержание проводили сотрудники уголовного розыска Главного управления МВД России по Челябинской области совместно с бойцами ОМОН Росгвардии и сотрудниками кыштымского отдела по контролю за оборотом наркотиков.

Как сообщила сайту «КР» пресс-секретарь кыштымской полиции Светлана Дятлова, жители нашего города в возрасте от 22 до 40 лет организовали сбыт синтетических наркотиков через интернет, делая закладки в городе.

В оборудованных тайниках были обнаружены и изъяты десять свёртков с запрещённым веществом общей массой более трех граммов.

Возбуждены уголовные дела по статье 228 за незаконное приобретение, хранение, сбыт наркотиков. Подозреваемым грозит до 20 лет лишения свободы.

Из пяти человек трое находятся под подпиской о невыезде. Ещё двое – 37-летний мужчина и 40-летняя женщина арестованы.