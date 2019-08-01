В Кыштыме задержаны наркосбытчики из Озёрска

Автор: КР от Сегодня, 13:57 Категория: Общество

Сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков кыштымской полиции совместно с коллегами из Главного управления МВД России по Челябинской области задержали в нашем городе двух молодых людей. Оба являются жителями города Озёрска.

Полицейские изъяли у одного из них18 свёртков с наркотиками общей массой 13 граммов.

По версии оперативников, 23-летние озерчане получали наркотические средства уже расфасованными для дальнейшего сбыта. Они прятали наркотики в тайники на территории Кыштымского городского округа, а их точное месторасположение сообщали в интернет-мессенджере.

Как сказали сайту «КР» в пресс-службе кыштымской полиции, возбуждены два уголовных дела по статье 228 – незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств.

Жители Озёрска заключены под стражу. Им грозит от трёх до 20 лет лишения свободы.