В Кыштыме вновь задержали наркосбытчиков

Автор: КР от Сегодня, 09:26 Категория: Общество

Фото предоставлено пресс-службой МО МВД России "Кыштымский"

В районе Центрального рынка на улице Ленина сотрудниками отдела по контролю за незаконным оборотом наркотиков и инспекторы патрульно-постовой службы остановили автомобиль ВАЗ-2109, которым управлял 24-летний житель Кыштыма. На пассажирском месте сидела ровесница водителя. При досмотре у неё обнаружили два свёртка массой 0,5 грамма с наркотическим веществом «соль».

– В отношении задержанной был составлен протокол об административном правонарушении за незаконный оборот наркотических средств, их приобретение, хранение и перевозку, – сказала сайту «КР» пресс-секретарь кыштымской полиции Светлана Дятлова. – Это грозит ей штрафом от четырёх до пяти тысяч рублей или административным арестом до пятнадцати суток. На неё возбудили и уголовное дело. Она может лишиться свободы на срок от четырёх до восьми лет.

У молодой женщины на иждивении четверо детей.

Кроме того, при силовой поддержке подразделения «Гром» областного управления по незаконному обороту наркотиков, в нашем городе был задержан 42-летний мужчина, который занимался сбытом наркотиков.

В ходе обыска в его доме в цветочном горшке были обнаружены три свёртка с наркотическим веществом, электронные весы, приспособления для курения и свёрстки со «спайсом».

Возбуждено уголовное дело за незаконное производство и сбыт наркотиков. Мужчине грозит лишение свободы от десяти до 20 лет.