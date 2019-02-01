В Кыштыме вновь задержали наркосбытчиков Автор: КР от Сегодня, 09:26 Категория: Общество 0 Фото предоставлено пресс-службой МО МВД России "Кыштымский" В районе Центрального рынка на улице Ленина сотрудниками отдела по контролю за незаконным оборотом наркотиков и инспекторы патрульно-постовой службы остановили автомобиль ВАЗ-2109, которым управлял 24-летний житель Кыштыма. На пассажирском месте сидела ровесница водителя. При досмотре у неё обнаружили два свёртка массой 0,5 грамма с наркотическим веществом «соль». – В отношении задержанной был составлен протокол об административном правонарушении за незаконный оборот наркотических средств, их приобретение, хранение и перевозку, – сказала сайту «КР» пресс-секретарь кыштымской полиции Светлана Дятлова. – Это грозит ей штрафом от четырёх до пяти тысяч рублей или административным арестом до пятнадцати суток. На неё возбудили и уголовное дело. Она может лишиться свободы на срок от четырёх до восьми лет. У молодой женщины на иждивении четверо детей. Кроме того, при силовой поддержке подразделения «Гром» областного управления по незаконному обороту наркотиков, в нашем городе был задержан 42-летний мужчина, который занимался сбытом наркотиков. В ходе обыска в его доме в цветочном горшке были обнаружены три свёртка с наркотическим веществом, электронные весы, приспособления для курения и свёрстки со «спайсом». Возбуждено уголовное дело за незаконное производство и сбыт наркотиков. Мужчине грозит лишение свободы от десяти до 20 лет. Комментарии: Добавить Уважаемый посетитель. Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Ваше сообщение будет добавлено только после проверки модератором. Для добавления комментариев без ожидания модерации Войдите на сайт под своим логином или используйте Имя:* E-Mail: Комментарий: Введите код: * Добавить