В Кыштыме прооперировали женщину с множественными ножевыми ранениями

Автор: КР от Сегодня, 10:31 Категория: Происшествия

Вчера около 23 часов злоумышленник зашёл в магазин «Фарт», расположенный в микрорайоне Нижнего Кыштыма, и нанёс продавцу около десяти ударов ножом в живот. Ранения есть и в области поясницы.

– Информации об ограблении торговой точки нет, – сообщила сайту «КР» пресс-секретарь кыштымской полиции Светлана Дятлова. – На месте работают оперативные сотрудники. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

В Кыштымскую центральную городскую больницу пострадавшую доставили на скорой помощи. Её тут же прооперировали. Сейчас пациентка находится в реанимации.

Все, кому известна какая-либо информация о случившемся, могут сообщить её в дежурную часть кыштымской полиции по телефонам 8 (35151) 4-46-61 или 02.