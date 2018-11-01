В Кыштыме прооперировали женщину с множественными ножевыми ранениями Автор: КР от Сегодня, 10:31 Категория: Происшествия 0 Вчера около 23 часов злоумышленник зашёл в магазин «Фарт», расположенный в микрорайоне Нижнего Кыштыма, и нанёс продавцу около десяти ударов ножом в живот. Ранения есть и в области поясницы. – Информации об ограблении торговой точки нет, – сообщила сайту «КР» пресс-секретарь кыштымской полиции Светлана Дятлова. – На месте работают оперативные сотрудники. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего. В Кыштымскую центральную городскую больницу пострадавшую доставили на скорой помощи. Её тут же прооперировали. Сейчас пациентка находится в реанимации. Все, кому известна какая-либо информация о случившемся, могут сообщить её в дежурную часть кыштымской полиции по телефонам 8 (35151) 4-46-61 или 02. Комментарии: Добавить Уважаемый посетитель. Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Ваше сообщение будет добавлено только после проверки модератором. Для добавления комментариев без ожидания модерации Войдите на сайт под своим логином или используйте Имя:* E-Mail: Комментарий: Введите код: * Добавить Цитата Аккузативус Сегодня, 11:36 Группа: Гости Регистрация: -- Статус: 0 комментариев 0 публикаций Продавшицу очень жаль, но "Фарт" из-за подпольной продажи спирта стал рассадником всякого сброда и это на фоне начальной школы ... +1