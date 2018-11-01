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В Кыштыме прооперировали женщину с множественными ножевыми ранениями

Автор: КР от Сегодня, 10:31 Категория: Происшествия

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Вчера около 23 часов злоумышленник зашёл в магазин «Фарт», расположенный в микрорайоне Нижнего Кыштыма, и нанёс продавцу около десяти ударов ножом в живот. Ранения есть и в области поясницы.

 

– Информации об ограблении торговой точки нет, – сообщила сайту «КР» пресс-секретарь кыштымской полиции Светлана Дятлова. – На месте работают оперативные сотрудники. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

 

В Кыштымскую центральную городскую больницу пострадавшую доставили на скорой помощи. Её тут же прооперировали. Сейчас пациентка находится в реанимации.

 

Все, кому известна какая-либо информация о случившемся, могут сообщить её в дежурную часть кыштымской полиции по телефонам 8 (35151) 4-46-61 или 02.


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  • Аккузативус

  • Сегодня, 11:36
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Продавшицу очень жаль, но "Фарт" из-за подпольной продажи спирта стал рассадником всякого сброда и это на фоне начальной школы ...
 
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