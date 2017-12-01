В Кыштыме у садовода похитили с участка металлические трубы

Городская афиша

6 декабря

В ДК металлургов - благотворительный спектакль «Сказка о попе и работнике его Балде» детского образцового театра игры «Мираж», приуроченный к Международному дню инвалидов.

Начало в 10 часов 30 минут.

6 декабря

В Центральной городской библиотеке имени Б. Е. Швейкина пройдёт онлайн-консультация юриста Челябинского отделения Ассоциации юристов России.

Начало в 12 часов.

7 декабря

В ДК "Победа" состоится фестиваль-конкурс среди работников радиозавода "Поющая семья".

Начало в 18 часов. Цена билета 100 рублей.