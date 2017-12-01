В Кыштыме у садовода похитили с участка металлические трубы
Автор: КР от Сегодня, 11:06 Категория: Происшествия
Вчера в дежурную часть кыштымской полиции обратился местный житель. Кто-то вскрыл теплицу на его садовом участке в СНТ «Керамик» и вынес оттуда 16 металлических труб.
– Все они по два с половиной метра длиной, – сообщила сайту «КР» пресс-секретарь кыштымской полиции Светлана Дятлова. – Четыре трубы – диаметром 52 миллиметра, остальные – 75 миллиметров.
Ущерб составил 4000 рублей. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Все, кто владеет какой-либо информацией о случившемся, могут сообщить её по телефонам 8 (35151) 4-46-31 или «02».