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В Кыштыме у садовода похитили с участка металлические трубы

Автор: КР от Сегодня, 11:06 Категория: Происшествия

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Вчера в дежурную часть кыштымской полиции обратился местный житель. Кто-то вскрыл теплицу на его садовом участке в СНТ «Керамик» и вынес оттуда 16 металлических труб.

 

– Все они по два с половиной метра длиной, – сообщила сайту «КР» пресс-секретарь кыштымской полиции Светлана Дятлова. – Четыре трубы – диаметром 52 миллиметра, остальные – 75 миллиметров.

 

Ущерб составил 4000 рублей. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

 

Все, кто владеет какой-либо информацией о случившемся, могут сообщить её по телефонам 8 (35151) 4-46-31 или «02».

 

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