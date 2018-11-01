В Кыштыме молодой человек с ножевым ранением сам пришёл в больницу Автор: КР от Сегодня, 11:18 Категория: Происшествия 0 В Кыштымскую центральную городскую больницу обратился 19-летний местный житель. Врачи диагностировали у него ножевое ранение почки. – Пациента тут же прооперировали, – сообщили сайту «КР» в медучреждении. – Из реанимации его уже перевели в хирургическое отделение. Как сказала сайту «КР» пресс-секретарь кыштымской полиции Светлана Дятлова, возбуждено уголовное дело по части 1 стати 111 Уголовного кодекса РФ – «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Личность подозреваемого установлена. Им оказался ранее судимый житель Кыштыма 1990 года рождения. При каких обстоятельствах он нанёс ножевое ранение пострадавшему, сейчас выясняют следователи. Комментарии: Добавить Уважаемый посетитель. Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Ваше сообщение будет добавлено только после проверки модератором. Для добавления комментариев без ожидания модерации Войдите на сайт под своим логином или используйте Имя:* E-Mail: Комментарий: Введите код: * Добавить