В Кыштыме молодой человек с ножевым ранением сам пришёл в больницу

Автор: КР от Сегодня, 11:18 Категория: Происшествия

В Кыштымскую центральную городскую больницу обратился 19-летний местный житель. Врачи диагностировали у него ножевое ранение почки.

– Пациента тут же прооперировали, – сообщили сайту «КР» в медучреждении. – Из реанимации его уже перевели в хирургическое отделение.

Как сказала сайту «КР» пресс-секретарь кыштымской полиции Светлана Дятлова, возбуждено уголовное дело по части 1 стати 111 Уголовного кодекса РФ – «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».

Личность подозреваемого установлена. Им оказался ранее судимый житель Кыштыма 1990 года рождения. При каких обстоятельствах он нанёс ножевое ранение пострадавшему, сейчас выясняют следователи.