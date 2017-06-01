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Жителя Кыштыма сначала порезал ножом отец, а затем ещё и дядя

Автор: КР от Сегодня, 11:51 Категория: Происшествия

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Вчера вечером в дежурную часть полиции позвонила местная жительница и заявила, что на её 29-летнего сына с ножом накинулся её родной брат.

 

Врачи скорой помощи доставили пострадавшего в Кыштымскую центральную городскую больницу. Его оперировали в экстренном порядке, поскольку лезвие ножа задело лёгкое. Сейчас его состояние оценивается как стабильное.

 

Какое наказание грозит злоумышленнику, будет зависеть от степени тяжести причинённого вреда здоровью его племянника. Но суд наверняка учтёт то обстоятельство, что ранее он уже был судим.

 

Как сообщила сайту «КР» пресс-секретарь кыштымской полиции Светлана Дятлова, в апреле этого года ножевые ранения этому же пострадавшему нанёс его родной отец. В настоящее время он находится под арестом в следственном изоляторе. В отношении него возбуждено уже уголовное дело.

 

 

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