Для жителя Кыштыма лишение водительских прав обернулось настоящим счастьем

Автор: КР от Сегодня, 10:26 Категория: ГИБДД информирует

В прошлом году 42-летний местный житель был задержан инспекторами ДПС пьяным за рулём. Тогда его отстранили от управления автомобилем, выписали штраф в 30 тысяч рублей, который он вовремя оплатил, и лишили водительских прав на полтора года.

Своё удостоверение нарушитель поспешил сдать в отдел ГИБДД кыштымской полиции, даже не дождавшись вступления решения суда в законную силу. А спустя 18 месяцев, как это и положено, пересдал теоретический экзамен по Правилам дорожного движения, и вернулся за своими правами.

Однако прогадал на несколько дней. Но ничуть не расстроился, а, напротив, с улыбкой передал слова благодарности тому самому полицейскому, который полтора года назад остановил его авто. Дело в том, что после этого случая мужчина резко поменял свою жизнь в лучшую сторону. Он стал заботиться о своём здоровье, познакомился с любимой женщиной, построил дом и недавно купил внедорожник. Кстати, своё водительское удостоверение он заберёт уже сегодня.

Как сказала сайту «КР» инспектор по пропаганде ГИБДД Бэлла Завалий, водитель, утративший право управления автомобилем, должен лично принести удостоверение в административный орган в течение трёх рабочих дней после вступления в силу постановления суда и написать соответствующее заявление. Только после этого начинается срок лишения водительских прав.