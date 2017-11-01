Житель Кыштыма, лишённый водительских прав, никак не может расстаться с рулём

Автор: КР от Сегодня, 10:53 Категория: ГИБДД информирует

Нигде не работающий 24-летний молодой человек за три года водительского стажа 43 раза нарушал Правила дорожного движения. Утром 1 января 2016 года он сел пьяным за руль, за что был наказан лишением прав на полтора года и штрафом в 30 тысяч рублей. В базе ГИБДД информация об оплате этого штрафа отсутствует.

– Решение суда по этому делу вступило в силу 22 марта 2016 года, но до этого времени водитель умудрился ещё несколько раз попасть в поле зрения инспекторов ДПС, – сообщила сайту «КР» инспектор по пропаганде ГИБДД Бэлла Завалий. – В частности, он был привлечён к ответственности за нарушение правил перевозки детей.

В этом году нарушитель трижды управлял автомобилем, будучи лишённым водительских прав. Так, в конце января за это его наказали арестом на трое суток. В конце октября он снова был задержан дорожными полицейскими, на этот раз в Аргаяше.

Ещё не успел состояться суд, как вчера вечером его остановили на улице Аношкина – он управлял «восьмёркой». Теперь ему снова грозит штраф в 30 тысяч рублей, арест до 15 суток или обязательные работы от 100 до 200 часов.