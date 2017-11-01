Полицейские Кыштыма задержали троих пьяных рецидивистов

Автор: КР от Вчера, 12:06 Категория: ГИБДД информирует

Сначала в поле зрения дорожных полицейских, патрулирующих улицу Калинина, попал «Ниссан Ноут». За рулём иномарки находился 49-летний житель нашего города с явными признаками опьянения, что и подтвердили результаты алкотестера.

Как сообщил сайту «КР» инспектор по исполнению административного законодательства ГИБДД Антон Михеев, всего полгода назад мужчина уже был привлечён к административной ответственности за езду в нетрезвом виде. Тогда ему выписали штраф в 30 тысяч рублей и лишили права управления транспортными средствами на полтора года.

Однако удостоверение в ГИБДД он так и не сдал, а значит, отсчёт срока лишения не начался. На этот раз сотрудники ДПС изъяли у него не только документ, но и автомобиль – в отношении пьяного водителя завели уголовное дело за повторную пьяную езду. Самого нарушителя до заседания суда поместили в камеру.

Такая же участь ожидала и 34-летнего уроженца Каслей. Его задержали на ВАЗ-2114 в микрорайоне Каолиновый. В прошлом году он дважды привлекался к уголовной ответственности за пьяную езду. На этот раз он отказался от прохождения освидетельствования, но третье уголовное дело в отношении него всё же возбудили.

Третьего рецидивиста инспекторы ГИБДД остановили на улице Интернационала. Житель Кыштыма 1985 года рождения ехал на «Дэу Нексия» пьяным. Это подтверждено и медицинским заключением. И это при том, что менее двух недель назад его привлекли к административной ответственности за вождение в нетрезвом виде в Озёрске. Мужчина должен был оплатить штраф в 30 тысяч рублей и сдать своё водительское удостоверение на 19 месяцев. Однако права оказались при нём. На сей раз их у него изъяли.

Теперь за повторную езду в пьяном виде всех троих ждёт штраф от 200 до 300 тысяч рублей, обязательные работы до 480 часов, принудительные работы до двух лет либо лишение свободы до двух лет.