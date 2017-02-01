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» » Никак не угомонится. Житель Кыштыма, лишённый водительских прав за пьяную езду, вновь сел за руль

Никак не угомонится. Житель Кыштыма, лишённый водительских прав за пьяную езду, вновь сел за руль

Автор: КР от Вчера, 16:18 Категория: ГИБДД информирует

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Сегодня в восемь утра сотрудники ДПС остановили на улице Карла Либкнехта автомобиль «Шкода Октавия». Водительского удостоверения у мужчины, сидевшего за рулём, нет – больше года назад он лишился его по решению суда.  

 

Как сообщила сайту «КР» инспектор по пропаганде ГИБДД Бэлла Завалий, впервые житель нашего города попал в поле зрения дорожных полицейских летом 2015 года. Тогда он колесил по Кыштыму в состоянии алкогольного опьянения. Судья принял решение лишить его водительских прав на полтора года и наказать штрафом в 30 тысяч рублей.

 

Однако мужчина на протяжении почти полугода безуспешно пытался обжаловать это решение в судах различных инстанций. В конце концов, 16 декабря 2015 года оно вступило в законную силу.

 

Сегодня «лишенец» оказался трезвым, но без документов он не имел права садиться за руль. Суд уже вынес решение по данному факту. Неугомонному водителю снова выписали штраф в 30 тысяч рублей. Хотя и первый он так и не оплатил. Информация об этом уже передана судебным приставам.

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