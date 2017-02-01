Никак не угомонится. Житель Кыштыма, лишённый водительских прав за пьяную езду, вновь сел за руль

Автор: КР от Вчера, 16:18 Категория: ГИБДД информирует

Сегодня в восемь утра сотрудники ДПС остановили на улице Карла Либкнехта автомобиль «Шкода Октавия». Водительского удостоверения у мужчины, сидевшего за рулём, нет – больше года назад он лишился его по решению суда.

Как сообщила сайту «КР» инспектор по пропаганде ГИБДД Бэлла Завалий, впервые житель нашего города попал в поле зрения дорожных полицейских летом 2015 года. Тогда он колесил по Кыштыму в состоянии алкогольного опьянения. Судья принял решение лишить его водительских прав на полтора года и наказать штрафом в 30 тысяч рублей.

Однако мужчина на протяжении почти полугода безуспешно пытался обжаловать это решение в судах различных инстанций. В конце концов, 16 декабря 2015 года оно вступило в законную силу.

Сегодня «лишенец» оказался трезвым, но без документов он не имел права садиться за руль. Суд уже вынес решение по данному факту. Неугомонному водителю снова выписали штраф в 30 тысяч рублей. Хотя и первый он так и не оплатил. Информация об этом уже передана судебным приставам.