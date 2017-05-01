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Житель Кыштыма ездил по городу с документом-пустышкой

Автор: КР от Сегодня, 10:21 Категория: ГИБДД информирует

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Менее часа назад дорожные полицейские задержали на улице Фрунзе автомобилиста, который три недели назад был лишён водительских прав за пьяную езду. Однако этот документ он, как было положено, в отдел ГИБДД не сдал и даже предъявил его сегодня сотрудникам ДПС.

 

Как сказала сайту «КР» инспектор по пропаганде ГИБДД Бэлла Завалий, мужчина не только не отдал на полуторагодовалое хранение свои права, но и всё ещё не оплатил штраф в 30 тысяч рублей.

 

От уголовной ответственности его спасло то, что за руль он сел трезвый. Но за вождение, будучи лишённым удостоверения, ему грозит новый штраф в 30 тысяч рублей, арест до 15 суток или обязательные работы до 20 часов.

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