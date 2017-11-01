В Кыштыме студент разбил дорогой внедорожник отца

Автор: КР от Сегодня, 11:53 Категория: ГИБДД информирует

Вчера третьекурсник местного филиала Южно-Уральского государственного колледжа приехал на учёбу на автомобиле «Киа Спортейдж». Иномарку, принадлежащую его отцу, он припарковал неподалёку от учебного заведения – у бывшего Дома быта на улице Ленина.

Спустя какое-то время юноша вернулся. При движении со стоянки задним ходом он не заметил остановившуюся прямо за ним «Ниву». В отечественный внедорожник студент въехал на глазах у сидевшего в ней водителя-пенсионера из посёлка Увильды.

– В результате аварии на ВАЗ-212140 оказалось повреждённым заднее крыло, а на «Киа» – бампер и крышка багажника, – сообщила сайту «КР» инспектор по пропаганде ГИБДД Бэлла Завалий. – Вопрос о возмещении ущерба будет решаться в гражданском порядке.

Известно, что виновник ДТП получил водительское удостоверение чуть больше месяца назад. До вчерашнего происшествия в поле зрения сотрудников ДПС он не попадал.