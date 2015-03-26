В Кыштыме женщина угодила под колёса автомобиля, которым управлял студент
Автор: КР от Сегодня, 10:52 Категория: ГИБДД информирует
Это произошло вчера во дворе дома № 31 на улице Ленина. Студент кыштымского филиала Южно-Уральского государственного колледжа, получивший водительское удостоверение летом прошлого года, решил сдать задним ходом на ВАЗ-21104. По его словам, перед манёвром он посмотрел в зеркала, но поблизости никого не увидел. Однако под колёса его движущегося автомобиля попала 67-летняя женщина.
Как сказала сайту «КР» инспектор по пропаганде ГИБДД Бэлла Завалий, пострадавшая отделалась ушибом правой голени. А вот наказание для виновника ДТП будет зависеть от классификации степени тяжести вреда здоровью. За причинение лёгкой степени предусмотрен штраф от 2500 до 5000 рублей либо лишение водительских прав до полутора лет, за среднюю – штраф от 5000 до 25000 рублей либо лишение прав на срок до двух лет.
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