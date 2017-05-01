В Кыштыме почти одновременно случилось два ДТП в одном микрорайоне
Автор: КР от Сегодня, 09:39 Категория: ГИБДД информирует
Вчера около полудня 54-летний водитель из Башкирии выезжал задним ходом с парковки у санатория «Дальняя Дача» на «ГАЗели» и не заметил стоящий на той же площадке «Крайслер Себринг». В момент ДТП владелец легкового автомобиля – житель Златоуста – находился у киоска «Роспечать».
Как сообщила сайту «КР» инспектор по пропаганде ГИБДД Бэлла Завалий, виновник аварии был трезв. Теперь владельцу пострадавшей иномарки придётся ремонтировать задний бампер, блок-фару и крыло. У «ГАЗели» оказались повреждены задний правый борт и заднее защитное устройство.
Напомним, за полчаса до этого дорожно-транспортного происшествия также в микрорайоне санатория «Дальняя Дача» не справился с управлением автомобиля 18-летний водитель, в результате чего перевернулся и врезался в дерево.
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