Студентка из Кыштыма так не хотела лишаться водительских прав, что настояла на своём аресте

Автор: КР от Вчера, 09:38 Категория: ГИБДД информирует

На сутки арестовал 20-летнюю девушку кыштымский мировой судья. Студентка третьего курса местного филиала Южно-Уральского государственного колледжа в субботу, 18 марта, скрылась с места ДТП.

Это произошло во дворе дома на улице Республики, 104. Житель пятиэтажки, как обычно, припарковал там свой автомобиль «Шевроле», а на следующий день обнаружил неприятный сюрприз. Крыло и бампер оказались помяты, а блок-фара – разбита.

Прибывшие на место полицейские осмотрели пострадавшую иномарку и обнаружили на ней следы вишнёвой краски. Долго искать машину такого же цвета не пришлось – вишнёвая «девятка» стояла с другой стороны дома.

Узнать, кто является владельцем этого автомобиля, тоже не составило труда – им оказался местный молодой человек. Но сотрудникам ГИБДД он объяснил, что как раз накануне на его «девятке» ездила сестра. Однако в страховой полис она не вписана, поэтому и уехала с места ДТП, испугавшись последствий.

Как сообщила сайту «КР» инспектор по пропаганде ГИБДД Бэлла Завалий, уже в понедельник брат сам привёл виновницу-беглянку в отдел ГИБДД. Та получила водительское удостоверение всего два месяца назад и расставаться с заветным документом не пожелала. Поэтому и попросила у судьи применить к ней другую меру наказания. В итоге девушка была арестована на сутки.