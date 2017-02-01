В Кыштыме водитель, едва отучившись в автошколе, уже лишился водительских прав

Автор: КР от Сегодня, 10:19 Категория: ГИБДД информирует

Студент второго курса местного филиала Южно-Уральского колледжа получил водительское удостоверение всего месяц назад, как только ему исполнилось 18 лет. Однако он разъезжал на своём ВАЗ-211540 недолго. Вчера вечером дорожные полицейские остановили его в состоянии алкогольного опьянения у здания расчётно-кассового центра на улице Калинина. До своего общежития уроженец Карабаша не доехал всего несколько метров.

По информации инспектора по пропаганде ГИБДД Бэллы Завалий, молодого человека освидетельствовали на месте, но от дачи объяснений он отказался. Его автомобиль увезли на штрафстоянку, а самому водителю выдали повестку в суд. Теперь ему придётся заплатить штраф в 30 тысяч рублей – примерно столько же стоит обучение в автошколе. Кроме того, водительские права юноше вернут как минимум через полтора года.