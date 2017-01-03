В Кыштыме пенсионер сразу после совершения ДТП явился с повинной к пострадавшему

Автор: КР от Сегодня, 10:35 Категория: ГИБДД информирует

Вчера в начале седьмого вечера во дворе дома № 3 на улице Республики пенсионер на «Ниссане» при движении задним ходом въехал в припаркованный «Рено Дастер». В момент столкновения в пострадавшем авто никого не было. Виновник ДТП разузнал адрес владельца машины и сам сообщил ему о случившемся.

Как сказала сайту «КР» инспектор по пропаганде ГИБДД Бэлла Завалий, прибывшие на место дорожного происшествия автоинспекторы выяснили, что «Рено» уже давно стоит на стоянке у дома, потому что его собственник вовремя не оформил полис ОСАГО. Владелец машины утверждает, что повреждений до вчерашнего дня на его автомобиле не было.

Ущерб за царапины и вмятины на правой двери незастрахованного «француза» по договорённости может оплатить невнимательный пенсионер. Если же откажется, пострадавший имеет право требовать этого через суд.