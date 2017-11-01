В Кыштыме дорожные полицейские по горячим следам разыскали виновника ДТП

Автор: КР от Вчера, 16:34 Категория: ГИБДД информирует

Житель Кыштыма около десяти вечера подъехал на «Ниссане» к магазину «Пятёрочка» на улице Ленина. На покупки он потратил минут десять, а когда вернулся к своему авто, обнаружил царапины на переднем крыле.

К нему подошёл очевидец ДТП. Он и рассказал расстроенному автомобилисту, что в его машину, сдавая назад, врезался «Дэу Матиз». Свидетель запомнил его госномер и добавил – водитель «корейца» выскочил из автомобиля сразу после удара, но тут же сел за руль и скрылся с места.

– Сотрудники ДПС уже через три часа остановили разыскиваемый автомобиль, – сообщила сайту «КР» инспектор по пропаганде ГИБДД Бэлла Завалий. – Мужчина, управлявший им, заявил, что не видел стоящий «Ниссан», но сам факт ДТП не отрицал.

Он также добавил, что никаких повреждений ни на своём, ни на чужом автомобиле не заметил, поэтому и уехал, никого не дожидаясь. Однако полицейские всё же обнаружили вмятины на бампере его малолитражки.

Теперь за оставление места дорожно-транспортного происшествия нарушителю грозит лишение прав до полутора лет или арест до 15 суток. Мировой суд примет решение уже сегодня.