Всю жизнь не набегаешься. Житель Кыштыма полмесяца скрывался от полицейских, но в итоге всё равно попал в изолятор

Автор: КР от Вчера, 17:06 Категория: ГИБДД информирует

Около часа назад сотрудники ГИБДД доставили в отдел полиции мужчину, который две недели назад скрылся с места ДТП. Всё произошло вечером 17 февраля у магазина «Урал» на улице Калинина. Житель нашего города подъехал к этой торговой точке на своей «двенадцатой». В магазине он был всего десять минут, но за это время кто-то врезался в дверь его машины. А рядом с ней на земле лежал кусочек бампера другого транспортного средства.

Как сказала сайту «КР» инспектор по пропаганде ГИБДД Бэлла Завалий, именно эта улика вкупе с записями с камер видеонаблюдения и помогла полицейским по горячим следам найти сбежавшего виновника ДТП. Им оказался 40-летний житель нашего города. Сотрудники ГИБДД навестили его и примерили найденный ранее кусок кузова к его «десятке». Он подошёл идеально.

Нарушитель никак не объяснил своего поведения, но пообещал, что скрываться от ответственности не будет и самостоятельно приедет в полицию. Однако ни на следующий день, ни через полмесяца госавтоинспекторы его так и не дождались.

А сегодня они сами доставили беглеца в отделение, где составили в отношение него протокол за оставление места ДТП. Теперь ему грозит лишение водительских прав до полутора лет либо арест до 15 суток. Впрочем, он уже за решёткой. И в комнате для задержанных в административном порядке он пробудет до суда.