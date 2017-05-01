В Кыштыме водитель схлопотал букет штрафов и уголовную статью
Автор: КР от Сегодня, 16:48 Категория: ГИБДД информирует
Вчера около восьми утра дорожные полицейские с интервалом в несколько минут остановили на улице Аношкина автомобилистов, севших за руль под хмельком. И 49-летнему водителю «Джили МК Кросс», и 58-летнему мужчине, управлявшему «десяткой», грозят штрафы в 30 тысяч рублей и лишение прав до двух лет.
Вечером на улице Коноплянка сотрудники ДПС задержали водителя «ГАЗели». Мужчина 1990 года рождения оказался нетрезвым. Как сообщила сайту «КР» инспектор по пропаганде ГИБДД Бэлла Завалий, на счету у нарушителя уже было два подобных инцидента. В 2014 году за пьяную езду его наказали штрафом в 30 тысяч рублей и лишением водительского удостоверения на полтора года.
Однако уже в 2015-м тот снова сел за руль подшофе. Два года назад повторное управление в нетрезвом виде ещё не наказывалось уголовной ответственностью. Тогда его снова лишили прав – уже на три года. Сумма штрафа также возросла – до 50 тысяч рублей.
На этот раз любителя покататься на автомобиле пьяным ждёт уголовная статья, максимальная санкция которой – до двух лет лишения свободы. Кроме того, выяснилось, что прежние штрафы должник так и не оплатил, за что судебные приставы уже ограничили его в праве вождения. За игнорирование этого требования мужчине грозит штраф до полутора тысяч рублей. Ещё 500 рублей ему придётся заплатить за езду без регистрационных документов на автомобиль и 30 тысяч – за езду без прав.
Автомобиль рецидивиста был отправлен в отдел полиции как вещественное доказательство. Сам же он не попал в камеру для задержанных только из-за того, что в ней на тот момент находилась женщина.
Комментарии
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