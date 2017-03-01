После корпоратива за руль не садись! В Кыштыме накануне 8 Марта сотрудники ДПС остановили пьяную автоледи

Автор: КР от Вчера, 10:09 Категория: ГИБДД информирует

Около восьми вечера женщина ехала на своём «Дэу Матиз» по улице Нязепетровской с выключенными габаритами. Заметив на обочине дорожных полицейских, она развернулась в нескольких метрах от них и поехала прочь. Госавтоинспекторы заподозрили неладное и последовали за ней.

Настигли её уже на Каслинском шоссе. От женщины разило алкоголем, но от освидетельствования она отказалась. И не стала давать каких-либо объяснений.

Как сообщила сайту «КР» инспектор по пропаганде ГИБДД Бэлла Завалий, её автомобиль отправили на штрафстоянку. Теперь нарушительницу ждёт суд. За то, что она проигнорировала требование полицейских пройти медицинское освидетельствование на состояние опьянения, ей грозит штраф в 30 тысяч рублей и лишение права управлять транспортом от полутора до двух лет.