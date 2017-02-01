Праздники в Кыштыме оказались богатыми на ДТП

Автор: КР от Сегодня, 12:10 Категория: ГИБДД информирует

За минувшие четыре выходных дня на дорогах Кыштымского городского округа произошло семь ДТП, причём пять из них – непосредственно в День защитника Отечества.

Как сообщила сайту «КР» инспектор по пропаганде ГИБДД Бэлла Завалий, череду дорожно-транспортных происшествий 23 февраля открыл российско-корейский дуэт. Около 14 часов женщина из Озёрска приехала на автомобиле «Хёндай Солярис» в магазин «Домострой» на улице Челюскинцев. Сделав покупки, она вернулась на парковку, но едва захлопнула дверь авто, как почувствовала удар. Так неаккуратно житель посёлка Увильды сдал назад на своей «десятке».

В 17 часов того же дня на пересечении улиц Курортной и Сугомакской водитель грузовика «Урал» не уступил дорогу легковому автомобилю «Хёндай Гетц». За рулём иномарки находилась девушка, которая пояснила прибывшим на место ДТП полицейским, что даже не заметила помеху.

Примерно в это же время на лесной дороге, ведущей к пещере Сугомак, не разъехались две автоледи. Жительница Кыштыма на «Фольксвагене Тигуан» направлялась в сторону пещеры. Заметив движущийся навстречу «Форд Мондео», она остановилась, чтобы пропустить его. Однако жительница Слюдорудника всё же не смогла протиснуться в узкий проезд и задела «Фольксваген».

В это же время на третьем километре автодороги «Большие Егусты – Куватал» челябинца на «ВАЗ-21011» занесло на повороте. Его автомобиль вылетел на встречную полосу, по которой как раз двигался житель Кыштыма на «Шкоде Суперб». Столкновение оказалось неизбежным. Никто не пострадал.

Завершающим праздничный день аварийным аккордом стало ДТП, виновный которого скрылся с места. Мужчина на «Шевроле Лачетти» ехал в сторону Кыштыма по улице Каолиновой. Он притормозил перед «лежачим полицейским», и ехавший за ним с выключенными фарами водитель «девятки» врезался в иномарку. «Тормозной» рулевой просил не вызывать сотрудников ГИБДД. Однако пострадавший всё же сделал звонок в полицию. Однако виновника аварии и след простыл. Сейчас дорожные полицейские, которым уже сообщили номер его автомобиля, разыскивают беглеца.

На следующий день ещё один водитель уехал с места ДТП после того, как врезался в припаркованный на улице Карла Либкнехта «Рено Логан». Номер и марку автомобиля, повредившего заднюю фару иномарки, её владельцу сообщила очевидица. Полицейские уже разыскали виновника. Им оказался 20-летний житель нашего города. И его, и мужчину, скрывшегося с места ДТП на улице Каолиновой, накажут лишением водительского удостоверения до полутора лет либо арестом до 15 суток.

Завершился марафон аварий в праздничные дни столкновением «Опеля Астра» и «ВАЗ-2115». Отечественный автомобиль притормозил у пешеходного перехода на улице Ленина, а иномарка, следовавшая за ним слишком близко, врезалась в его заднюю часть.