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» » Спасибо деду. В Кыштыме виновник ДТП может остаться без водительских прав

Спасибо деду. В Кыштыме виновник ДТП может остаться без водительских прав

Автор: КР от Вчера, 13:00 Категория: ГИБДД информирует

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Вчера около полудня владелец «Хонды Цивик» обнаружил, что в его автомобиль кто-то въехал. В семь утра этого же дня он припарковал свою иномарку на улице Дальней целой и невредимой, а спустя несколько часов бампер оказался поцарапан, а фара разбита. О случившемся расстроенный автовладелец тут же сообщил в полицию.

 

Виновника ДТП нашли по горячим следам. Инспекторам ГИБДД помог в этом 77-летний свидетель происшествия – он запомнил номер скрывшегося автомобиля. Полицейским понадобилось совсем немного времени, чтобы найти жителя микрорайона Дальней Дачи. К тому моменту он уже поставил в гараж свой «Рено Дастер».

 

Свой поступок он объяснил по классической схеме – мол, при развороте не заметил, что повредил чужое авто. Правда, когда ему воспроизвели все имеющиеся козыри, он тут же прозрел. По словам инспектора по пропаганде ГИБДД Бэллы Завалий, за оставление места ДТП нарушителя ждёт лишение водительских прав до полутора лет или арест до 15 суток.

 

 

Аналогичное дорожно-транспортное происшествие произошло спустя два часа на улице ЧГРЭС, 5. Только водитель «Волги», в отличие от первого виновника ДТП, сам сообщил о своём проступке в полицию. Его занесло на скользкой дороге – и он задней частью своего автомобиля въехал в припаркованный «Ниссан Тиана». Административным законодательством за это не предусмотрено никакого наказания.

 

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фара разбита
Не фара, а задний фонарь
 
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