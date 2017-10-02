В Кыштыме дорожные полицейские усилят патрули вблизи пешеходных переходов

Автор: КР от Вчера, 11:12 Категория: ГИБДД информирует

С сегодняшнего дня и включительно по пятницу сотрудники ДПС проведут рейды по профилактике наездов на пешеходов. Это связано с возросшим количеством подобных ДТП в Челябинской области. За девять месяцев этого года произошло 437 таких случаев на пешеходных переходах.

Как сообщила сайту «КР» инспектор по пропаганде ГИБДД Бэлла Завалий, с начала года на территории Кыштымского городского округа зарегистрировано 12 дорожно-транспортных происшествий с участием пешеходов, причём только два – по их вине.

За непредоставление преимущества пешеходу привлечено к административной ответственности 116 кыштымских водителей. Всем им были выписаны штрафы по 1500 рублей.

Что касается пешеходов, то среди них нарушителей почти в пять раз больше – 541 человек перешёл дорогу в неположенном месте, за что каждый из них раскошелился на 500 рублей.