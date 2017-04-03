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В Кыштыме автомобилистов проверят на их лояльность к пешеходам

Автор: КР от Сегодня, 09:36 Категория: ГИБДД информирует

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Завтра днём сотрудники ДПС будут дежурить вблизи пешеходных переходов. В ходе рейда будут выявляться водители, нарушающие правила проезда пешеходных переходов. Дорожные полицейские напоминают, что водитель транспортного средства, приближающегося к нерегулируемому пешеходному переходу, обязан уступить дорогу пешеходам, переходящим дорогу или вступившим на проезжую часть.

 

Как сообщила сайту «КР» инспектор по пропаганде ГИБДД Бэлла Завалий, с начала года на территории Кыштымского городского округа зарегистрировано 11 ДТП с пострадавшими. Пять из них – с участием пешеходов. Во всех случаях виновными признаны водители.

 

 

Сопутствующими условиями для этих аварий стали неудовлетворительные дорожные условия, а также отсутствие у пешеходов в тёмное время суток световозвращающих элементов. Во время рейда сотрудники ДПС вручат пешеходам памятки с напоминанием о необходимости их использования.

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