В Кыштыме пешеходы – те ещё нарушители Правил дорожного движения

Автор: КР от Сегодня, 12:28 Категория: ГИБДД информирует

Завтра вечером на дорогах нашего города пройдёт рейд, направленный на выявление пешеходов-нарушителей и водителей, не уступающих пешеходам. Где конкретно будут дислоцироваться два экипажа ДПС, не уточняется. Известно только время проведения рейда – с 17 до 20 часов.

Как сообщила сайту «КР» инспектор по пропаганде ГИБДД Бэлла Завалий, с начала года дорожные полицейские привлекли к административной ответственности 506 пешеходов-нарушителей. Кому-то из них лишь погрозили пальцем, объявив предупреждение, а кому-то выписали штрафы в 500 рублей.

За этот же период сотрудники ДПС остановили 89 водителей, не уступивших дорогу пешеходам. Все они были наказаны административными штрафами в полторы тысячи рублей.