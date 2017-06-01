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В Кыштыме пешеходы – те ещё нарушители Правил дорожного движения

Автор: КР от Сегодня, 12:28 Категория: ГИБДД информирует

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Завтра вечером на дорогах нашего города пройдёт рейд, направленный на выявление пешеходов-нарушителей и водителей, не уступающих пешеходам. Где конкретно будут дислоцироваться два экипажа ДПС, не уточняется. Известно только время проведения рейда – с 17 до 20 часов.

 

Как сообщила сайту «КР» инспектор по пропаганде ГИБДД Бэлла Завалий, с начала года дорожные полицейские привлекли к административной ответственности 506 пешеходов-нарушителей. Кому-то из них лишь погрозили пальцем, объявив предупреждение, а кому-то выписали штрафы в 500 рублей.

 

За этот же период сотрудники ДПС остановили 89 водителей, не уступивших дорогу пешеходам. Все они были наказаны административными штрафами в полторы тысячи рублей.  

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