В Кыштыме пешеходы – те ещё нарушители Правил дорожного движения
Автор: КР от Сегодня, 12:28 Категория: ГИБДД информирует
Завтра вечером на дорогах нашего города пройдёт рейд, направленный на выявление пешеходов-нарушителей и водителей, не уступающих пешеходам. Где конкретно будут дислоцироваться два экипажа ДПС, не уточняется. Известно только время проведения рейда – с 17 до 20 часов.
Как сообщила сайту «КР» инспектор по пропаганде ГИБДД Бэлла Завалий, с начала года дорожные полицейские привлекли к административной ответственности 506 пешеходов-нарушителей. Кому-то из них лишь погрозили пальцем, объявив предупреждение, а кому-то выписали штрафы в 500 рублей.
За этот же период сотрудники ДПС остановили 89 водителей, не уступивших дорогу пешеходам. Все они были наказаны административными штрафами в полторы тысячи рублей.
Комментарии
В Кыштыме жильцы двухэтажного дома, отрезанного от газа, остались теперь и без электричества (Горожанин)
Проводка сгорела не в доме - читайте внимательно. Зачем им было хвататься за проводку, если на протяжении 20 лет у них был газ? Большинство не выбирало (за небольшим исключением). Был ли на тот >>>
Соколы Жириновского соорудили песочницу в одном из дворов Кыштыма (Гость Вячеслав)
Ну все..жирик наш президент ☺ >>>
Соколы Жириновского соорудили песочницу в одном из дворов Кыштыма (Антон_Усков)
Только этот дом - Ленина, 22-в >>>
Соколы Жириновского соорудили песочницу в одном из дворов Кыштыма (Антошка)
Как говорится "Заставь дурака богу молиться..." >>>
В Кыштыме жильцы двухэтажного дома, отрезанного от газа, остались теперь и без электричества (Гость Горожанин)
А чего же только сейчас то спохватились собственники про проводку. Дом то принадлежит собственникам, следовательно и следить за его состоянием должны собственники, или УК, которую они выбрали и довери >>>
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