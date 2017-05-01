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В Кыштыме сотрудники ДПС проверят, считаются ли автомобилисты с пешеходами

Автор: КР от Вчера, 16:38 Категория: ГИБДД информирует

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Сегодня вечером дорожные полицейские проведут рейдовое мероприятие по выявлению водителей, нарушающих правила проезда пешеходных переходов. Где конкретно будут базироваться их экипажи, в ГИБДД не уточняется.

 

С начала года в Кыштымском городском округе зарегистрировано 14 дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими, восемь из них с участием пешеходов. Как уже сообщалось на нашем сайте, последнее произошло вчера в 17 часов 15 минут на автодороге между Кыштымом и Каолиновым.

 

Напомним, водитель грузового автомобиля из Верхнего Уфалея, двигаясь задним ходом, совершил наезд на женщину 1946 года рождения. С травмами ног она была доставлена в центральную городскую больницу. Как стало известно из достоверных источников, пенсионерке ампутировали обе ноги. В настоящее время она находится в отделении реанимации.

 

Как сказала сайту «КР» инспектор по пропаганде ГИБДД Бэлла Завалий, с начала года в Кыштыме за игнорирование Правил дорожного движения по пропуску пешеходов к ответственности привлечено 46 водителей. Всем им выписаны штрафы в 1500 рублей.

 

За четыре месяца этого года на территории Челябинской области произошло 441 ДТП с участием пешеходов, из них 153 – на пешеходных переходах. Из общего числа зарегистрированных аварий почти 40 процентов составили наезды на пешеходов.

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