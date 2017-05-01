В Кыштыме сотрудники ДПС проверят, считаются ли автомобилисты с пешеходами
Автор: КР от Вчера, 16:38 Категория: ГИБДД информирует
Сегодня вечером дорожные полицейские проведут рейдовое мероприятие по выявлению водителей, нарушающих правила проезда пешеходных переходов. Где конкретно будут базироваться их экипажи, в ГИБДД не уточняется.
С начала года в Кыштымском городском округе зарегистрировано 14 дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими, восемь из них с участием пешеходов. Как уже сообщалось на нашем сайте, последнее произошло вчера в 17 часов 15 минут на автодороге между Кыштымом и Каолиновым.
Напомним, водитель грузового автомобиля из Верхнего Уфалея, двигаясь задним ходом, совершил наезд на женщину 1946 года рождения. С травмами ног она была доставлена в центральную городскую больницу. Как стало известно из достоверных источников, пенсионерке ампутировали обе ноги. В настоящее время она находится в отделении реанимации.
Как сказала сайту «КР» инспектор по пропаганде ГИБДД Бэлла Завалий, с начала года в Кыштыме за игнорирование Правил дорожного движения по пропуску пешеходов к ответственности привлечено 46 водителей. Всем им выписаны штрафы в 1500 рублей.
За четыре месяца этого года на территории Челябинской области произошло 441 ДТП с участием пешеходов, из них 153 – на пешеходных переходах. Из общего числа зарегистрированных аварий почти 40 процентов составили наезды на пешеходов.
Комментарии
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А я уж подумал было Трампу написать >>>
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Нет, это значит, что 104 водителя не думают о детях Никакие суммы для казны не стоят детской жизни >>>
Огнеупорному заводу в Кыштыме грозит банкротство (Gogga 28)
Верной дорогой идём, товарищи Просрать все , что создавали деды и отцы А если за это ещё и резаной бумаги дадут >>>
В Кыштыме казаков стало на дюжину больше (Горожанин)
Интересно, почему такое название станицы Разумеется, они вправе самоназываться так, как им хочется, но чем историческое название города не угодило Почему не "станица Кыштымская" Как это соотнос >>>
Из-за кибератаки полицейские Кыштыма вышли на службу в свой выходной (Горожанин)
Все правильно, там же написано, что , а не что их нет - просто не фиксировали и все >>>
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