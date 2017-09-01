В Кыштыме работники ГИБДД накажут и водителей, и пешеходов
Автор: КР от Вчера, 16:31 Категория: ГИБДД информирует
Завтра с 17 до 20 часов работники ГИБДД Кыштыма проведут рейд вблизи пешеходных переходов.
С начала года в Кыштыме зарегистрировано 11 дорожно-транспортных происшествий, в которых пострадали пешеходы. Два из них произошли прямо на «зебрах». В обоих случаях виноваты водители.
Как сказала сайту «КР» инспектор по пропаганде ГИБДД Бэлла Завалий, из всех ДТП с пешеходами пять произошли на улице Ленина. Ещё одна деталь: почти все ДТП пришлись на утреннее либо вечернее время.
В Кыштыме полицейские проверят соблюдение Правил дорожного движения не только водителями, но и пешеходами. За правонарушения к административной ответственности будут привлечены и те, и другие.