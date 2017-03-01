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В Кыштыме пешеходы в восемь раз чаще нарушают правила, чем автомобилисты

Автор: КР от Вчера, 13:37 Категория: ГИБДД информирует

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Завтра с 17 до 20 часов сотрудники ДПС будут дежурить вблизи пешеходных переходов на улицах нашего города. Они проведут рейд по выявлению нарушений Правил дорожного движения как водителями по отношению к пешеходам, так и самими пешеходами.

 

Как сообщила сайту «КР» инспектор по пропаганде ГИБДД Бэлла Завалий, в сравнении с прошлым годом подобных нарушений стало меньше. Если с нынешнего января дорожные полицейские привлекли к ответственности 21 водителя, не уступившего дорогу пешеходам, то за аналогичный период прошлого года – 53. Каждого из них оштрафовали на 1500 рублей.

 

Зато лидерами по нарушениям ПДД стали пешеходы – их госавтоинспекторы задерживали в восемь раз чаще, чем автолюбителей. Так, в этом году уже 163 человека, переходящих дорогу в неположенном месте, попали в поле зрения экипажей ДПС. В прошлом году их было на полсотни больше. Всем им за нежелание дойти до «зебры» пришлось раскошелиться на 500 рублей.

 

Всего с начала этого года на дорогах нашего города совершено три ДТП с участием пешеходов. И все – по вине водителей.

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