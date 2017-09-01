С рабочего места прямиком за решётку. Жителя Кыштыма арестовали за просроченные штрафы ГИБДД

Автор: КР от Сегодня, 10:55 Категория: ГИБДД информирует

Сотрудники ГИБДД нагрянули на Кыштымский медеэлектролитный завод в разгар рабочего дня. Там они задержали 24-летнего заводчанина, который задолжал государству по штрафным санкциям 12 500 рублей.

Как сообщил сайту «КР» инспектор по исполнению административного законодательства ГИБДД Виталий Грибаков, в этом году мужчина четырежды попадался в поле зрения дорожных полицейских.

Так, сначала его поймали пьяным за рулём. При этом водительского удостоверения у нарушителя и в помине не было. За это суд его наказал десятью сутками ареста.

Отсидев срок, он вновь сел за руль, хоть и в трезвом виде. И снова его остановили сотрудники ДПС. За езду без прав упрямого водителя оштрафовали на 6 000 рублей. А спустя какое-то время он повторил это нарушение, за что снова был оштрафован на такую же сумму.

Заключительным аккордом серии его нарушений Правил дорожного движения стал переход дороги в неположенном месте. За это работнику КМЭЗ выписали штраф в 500 рублей.

Однако ни этот, ни предыдущие штрафы молодой человек вовремя не оплатил, за что в отношении него завели дело об административном правонарушении. Полицейские безуспешно пытались найти его дома, после чего пришли к нему на работу. По решению суда заводчанин отсидел в камере двое суток.

Теперь дело за судебными приставами. С начала года полицейские составили 195 протоколов по статье 20.25 Кодекса об административных правонарушениях РФ – «Уклонение от исполнения административного наказания».