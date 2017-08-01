Водителю из Кыштыма придётся заплатить большой штраф за передачу руля несовершеннолетней
Автор: КР от Вчера, 12:19 Категория: ГИБДД информирует
Как сообщил сайту «КР» инспектор по исполнению административного законодательства ГИБДД Виталий Грибаков, вчера днём госавтоинспекторы остановили на улице Юбилейной в посёлке Тайгинка автомобиль «Мазда Демио».
За рулём иномарки сидела 16-летняя девушка. Рядом с ней на пассажирском сиденье находился в это время и сам владелец «Мазды». Он попытался оправдать свой поступок тем, что в какой-то момент почувствовал боль в области сердца, поэтому и попросил свою юную приятельницу довезти его до Кыштыма. Та, по его словам, неплохо водит.
Однако сотрудников ГИБДД эта история мало впечатлила, и они оштрафовали обоих нарушителей. Несостоявшейся автоледи за езду без водительских прав придётся заплатить от пяти до 15 тысяч рублей. А молодому человеку за передачу ей транспортного средства грозит и вовсе штраф в 30 тысяч рублей.
Видимо, его сердечная боль тут же улетучилась, потому что с места задержания парень уехал самостоятельно.
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