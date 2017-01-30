Слесарь из Кыштыма, только-только отсидев за езду в нетрезвом виде, тут же попался полицейским пьяным

Автор: КР от 30-01-2017, 12:00 Категория: ГИБДД информирует

Две недели назад, 17 января, сотрудники ГИБДД задержали на одной из улиц нашего города пьяного водителя на «пятнадцатой». Им оказался 38-летний слесарь управляющей компании «Комфорт». Мало того, что мужчина сел за руль подшофе, так он ещё и управлял транспортным средством с просроченным водительским удостоверением. Его он должен был заменить ещё пять лет назад.

За вождение в нетрезвом виде, да ещё и без разрешающих документов коммунальщика закрыли в комнату для задержанных в административном порядке на десять суток. Отсидев положенный срок, он тут же решил отметить своё освобождение. И вчера снова попался дорожным полицейским под градусами за рулём того же автомобиля.

Как сообщила сайту «КР» инспектор по пропаганде ГИБДД Бэлла Завалий, теперь злостного нарушителя ждёт новый срок – на этот раз суд может наказать его по максимуму, дав 15 суток ареста.