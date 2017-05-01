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В Кыштыме задержали двух подростков-нарушителей: одного пешехода, другого – водителя

Автор: КР от Сегодня, 09:40 Категория: ГИБДД информирует

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Вчера на улице Калинина 16-летний подросток перешёл дорогу в неположенном месте. Сотрудники ДПС зафиксировали этот факт и составили в отношении нарушителя протокол. Однако от дачи объяснений тот отказался. Несмотря на это за игнорирование Правил дорожного движения ему грозит штраф в 500 рублей.

 

– Вечером на той же самой улице дорожные полицейские остановили пьяного 16-летнего мотоциклиста, – сообщила сайту «КР» инспектор по пропаганде ГИБДД Бэлла Завалий. – За езду в нетрезвом виде суд может его наказать штрафом до 30 тысяч рублей.  

 

Как пояснила сотрудникам ГИБДД мать водителя, недавно её сын потерял отца. Скорее всего, алкоголем он и пытался заглушить свою боль.  

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