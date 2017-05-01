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В Кыштыме подросток перебежал дорогу в неустановленном месте, и теперь его родителям придётся раскошелиться

Автор: КР от Сегодня, 11:02 Категория: ГИБДД информирует

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Вчера около восьми часов вечера 16-летний студент Аргаяшского аграрного техникума перебежал дорогу в неположенном месте на улице Металлистов на глазах у сотрудников ДПС. При этом до пешеходного перехода он не дошёл всего несколько метров.  В отношении нарушителя был составлен протокол. Теперь ему грозит штраф до 500 рублей.

 

Часом ранее на улице Нижне-Кыштымской дорожные полицейские остановили водителя мопеда. Им оказался ученик девятого класса второй школы. За вождение без водительского удостоверения подростку придётся поплатиться штрафом от 5 до 15 тысяч рублей. Сотрудники ГИБДД собирались отправить мопед на штрафстоянку, но его успел забрать отец нарушителя.

 

А в минувшую среду на улице Нязепетровской полицейские задержали несоврешеннолетнего водителя, который попадается в поле их зрения уже не первый год. На этот раз 17-летний парень ехал на «Лада Калина». За вождение без прав ему или его родителям предстоит раскошелиться на сумму от 5 до 15 тысяч рублей, а также им придётся потратиться на вызволение автомобиля со штрафстоянки.

 

Как сообщила сайту «КР» инспектор по пропаганде ГИБДД Бэлла Завалий, с начала года её коллеги привлекли к административной ответственности восемь несовершеннолетних нарушителей. Один из них – пешеход, двое – водители автомобилей, остальные – мотоциклисты.

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