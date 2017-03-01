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В Кыштыме работники ГИБДД задержали подростков за управлением транспортом

Автор: КР от Сегодня, 09:36 Категория: ГИБДД информирует

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В минувшее воскресенье на улице 40 лет Октября дорожные полицейские остановили автомобиль «ИЖ». За рулём находился 17-летний житель нашего города. Он лихо разъезжал на машине, на которой, по словам инспектора по пропаганде ГИБДД Бэллы Завалий, не было живого места: весь «ИЖ» был буквально усеян вмятинами, сколами и царапинами. Транспорт помещён на штрафстоянку, а в отношении несовершеннолетнего составлен административный протокол. Ему грозит штраф от 5 до 15 тысяч рублей.

 

Такое же наказание ждёт и 16-летнего кыштымского подростка. Он ездил по городу на мотоцикле «Урал», который, кстати, сам и собрал из запчастей. «Железного коня» также поместили на штрафстоянку.

 

– Этот юноша то и дело привлекается к административной ответственности за нарушение Правил дорожного движения с 2010 года, – пояснила Бэлла Александровна. – И вчерашнее задержание – уже десятое по счёту.

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