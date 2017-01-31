В Кыштыме поймали второго за несколько дней пьяного водителя-рецидивиста

Автор: КР от Вчера, 17:44 Категория: ГИБДД информирует

Вчера в 23 часа 15 минут в районе расчётно-кассового центра на улице Калинина дорожные полицейские остановили второго за минувшие три дня пьяного водителя. Им оказался 34-летний неработающий житель нашего города. Чуть больше недели назад он освободился из комнаты для задержанных в административном порядке, где провёл десять суток за аналогичное правонарушение. Объяснить своё поведение госавтоинспекторам мужчина не смог – по всей видимости, язык его совсем не слушался.

Как сообщила сайту «КР» инспектор по пропаганде ГИБДД Бэлла Завалий, за повторную езду в нетрезвом виде злостного нарушителя ПДД на этот раз ждёт уголовная ответственность. Максимальное наказание по соответствующей статье – до двух лет лишения свободы.