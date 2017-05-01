В Кыштыме задержали тамбовского рецидивиста
Автор: КР от Сегодня, 10:09 Категория: ГИБДД информирует
Это произошло вчера около шести вечера на улице Карла Либкнехта. Сотрудники ДПС заметили, что ВАЗ-21099 едет по дороге зигзагами, то увеличивая, то уменьшая скорость. Испуганный автомобилист не сразу собрал всю волю в кулак и выполнил требования полицейских остановиться. При проверке документов выяснилось, что водительских прав у мужчины никогда не было.
Более того, уроженец Тамбова, сейчас проживающий в селе Кузнецком Аргаяшского района, уже дважды отказывался от прохождения медосвидетельствования – в 2015 году и в январе этого года. И в этот раз нарушитель-самоучка вновь отказался сдать тест на содержание алкоголя в организме, что приравнивается к пьяной езде.
За повторный отказ в отношении него возбудили уголовное дело. Кроме того, за езду без водительского удостоверения ему грозит штраф от 5 до 15 тысяч рублей, за отсутствие регистрационных документов на машину – ещё 500 рублей и за игнорирование требований сотрудников ДПС остановиться – от 500 до 800 рублей.
Тамбовцу вручили повестку в суд. Его автомобиль оставили в отделе полиции в качестве вещественного доказательства.
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