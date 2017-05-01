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В Кыштыме дорожные полицейские задержали москвича-лихача

Автор: КР от Сегодня, 16:43 Категория: ГИБДД информирует

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Это произошло вчера вечером на автодороге «Тюбук – Кыштым». Мужчина на «Ладе Ларгус» пересёк сплошную линию разметки и выехал на полосу встречного движения, за что и был остановлен сотрудниками ДПС.  При проверке документов выяснилось, что нарушитель прописан в Москве, а работает в Екатеринбурге.

 

– Оказалось, что он – злостный нарушитель, – сообщила сайту «КР» инспектор по пропаганде ГИБДД Бэлла Завалий. – В его водительской практике есть превышение скорости, езда без государственных регистрационных знаков и с выключенными фарами. Кроме того, он не уступал пешеходам и нарушал правила перевозки пассажиров. А ещё дважды пересекал сплошную – пять лет назад в Москве, за что был оштрафован на одну тысячу рублей, и два года назад в Смоленской области – за это был наказан ещё на пять тысяч рублей.

 

Кыштымские полицейские вручили столичному рецидивисту повестку в суд. Теперь его ждёт новый штраф до пяти тысяч рублей или лишение водительского удостоверения от четырёх до шести месяцев.

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