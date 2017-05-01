В Кыштыме дорожные полицейские задержали москвича-лихача
Автор: КР от Сегодня, 16:43 Категория: ГИБДД информирует
Это произошло вчера вечером на автодороге «Тюбук – Кыштым». Мужчина на «Ладе Ларгус» пересёк сплошную линию разметки и выехал на полосу встречного движения, за что и был остановлен сотрудниками ДПС. При проверке документов выяснилось, что нарушитель прописан в Москве, а работает в Екатеринбурге.
– Оказалось, что он – злостный нарушитель, – сообщила сайту «КР» инспектор по пропаганде ГИБДД Бэлла Завалий. – В его водительской практике есть превышение скорости, езда без государственных регистрационных знаков и с выключенными фарами. Кроме того, он не уступал пешеходам и нарушал правила перевозки пассажиров. А ещё дважды пересекал сплошную – пять лет назад в Москве, за что был оштрафован на одну тысячу рублей, и два года назад в Смоленской области – за это был наказан ещё на пять тысяч рублей.
Кыштымские полицейские вручили столичному рецидивисту повестку в суд. Теперь его ждёт новый штраф до пяти тысяч рублей или лишение водительского удостоверения от четырёх до шести месяцев.
Комментарии
Предприятие Русский кварц из Кыштыма может войти в состав высокотехнологичного кластера, который создаётся в Челябинской области (Кирилл Мазур)
"высокотехнологичный кластер"-как звучит а то что дороги зимой практически не чистились-это так , мелочи чепуха какая-нечего и писать об этом >>>
В Кыштыме казаков стало на дюжину больше (Горожанин)
Ох и намешано в одной фразе: национальность с религией, сословие с расой >>>
В Кыштыме казаков стало на дюжину больше (Гость Читатель)
Наверняка потому, что слово "КЫШТЫМ" башкирское, не православное А казаки блюдут расовую чистоту) >>>
Чуть не оштрафовали за Паланика. Челябинский областной суд защитил предпринимателя из Кыштыма, торгующего книгами, от Роспотребнадзора (Горожанин)
Может быть возмущенным родителям умнее было бы не возмущаться, а прочесть и "проработать" эту книгу вместе с дочерью для того, чтобы сформировать правильное отношение к подобной литературе Тем боле >>>
Жителям Кыштыма предлагают написать письма Белому дому (Наблюдатель)
А я уж подумал было Трампу написать >>>
Все комментарии