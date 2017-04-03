В Кыштыме начинающему бизнесмену придётся крупно поплатиться

Автор: КР от Сегодня, 09:04 Категория: ГИБДД информирует

Вчера работники ГИБДД остановили на улице Карла Либкнехта 24-летнего водителя «Газели». Молодой человек не имел права садиться за руль, так как в январе этого года был лишён водительских прав за отказ от прохождения медицинского освидетельствования. Кроме того, что нарушитель на полтора года попал в разряд пешеходов, он был обязан оплатить штраф в 30 тысяч рублей. Однако это решение суда, как, впрочем, и запрет на вождение, владелец «Газели» проигнорировал.

По словам инспектора по пропаганде ГИБДД Бэллы Завалий, теперь жителю нашего города, который занимается индивидуальным предпринимательством, за езду без прав грозит 30 тысяч рублей штрафа, либо арест до 15 суток, либо обязательные работы от 100 до 200 часов. А поскольку за ним уже тянется неоплаченный штраф, протокол на водителя составили и судебные приставы. Сумма долга может увеличиться вдвое.

Сегодня вечером на территории Кыштымского городского округа госавтоинспекторы проведут рейд по выявлению нетрезвых водителей.