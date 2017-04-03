В Кыштыме начинающему бизнесмену придётся крупно поплатиться
Автор: КР от Сегодня, 09:04 Категория: ГИБДД информирует
Вчера работники ГИБДД остановили на улице Карла Либкнехта 24-летнего водителя «Газели». Молодой человек не имел права садиться за руль, так как в январе этого года был лишён водительских прав за отказ от прохождения медицинского освидетельствования. Кроме того, что нарушитель на полтора года попал в разряд пешеходов, он был обязан оплатить штраф в 30 тысяч рублей. Однако это решение суда, как, впрочем, и запрет на вождение, владелец «Газели» проигнорировал.
По словам инспектора по пропаганде ГИБДД Бэллы Завалий, теперь жителю нашего города, который занимается индивидуальным предпринимательством, за езду без прав грозит 30 тысяч рублей штрафа, либо арест до 15 суток, либо обязательные работы от 100 до 200 часов. А поскольку за ним уже тянется неоплаченный штраф, протокол на водителя составили и судебные приставы. Сумма долга может увеличиться вдвое.
Сегодня вечером на территории Кыштымского городского округа госавтоинспекторы проведут рейд по выявлению нетрезвых водителей.
Комментарии
Генерал-лейтенант полиции Андрей Сергеев во время визита в Кыштым проверил работу дежурной части и отдела участковых (Кирилл Мазур)
на медведа похож похоже скоро тоже в отставку отправят >>>
Троица из Карабаша избивала свою жертву чем попало (Великому профи Мила)
Так-то сегодня спецы всех профессий измельчали Очень сомневаюсь, что вы большой специалист в своем деле, хотя бы потому, что пишите безграмотно А если бы вы обладали еще таким качеством, как внимат >>>
В Кыштыме у одной из управляющих компаний судебные приставы арестовали банковские счета (Читающая всё)
Антон, а тогда бы ты стал читать информацию дальше Достаточно было бы по заголовку пробежаться))) >>>
В Кыштыме у одной из управляющих компаний судебные приставы арестовали банковские счета (Антошка)
"В Кыштыме у управляющей компании "Гарант" судебные приставы арестовали банковские счета" Такой заголовок нельзя было написать >>>
Троица из Карабаша избивала свою жертву чем попало (Мила)
Очень хорошо помню, что в одном из кабинетов типографии сидели милые женщины-главлиты, которые внимательнейшим образом читали каждый номер каждого издания и вычеркивали из него все, что шло вразрез с >>>
Все комментарии