Дорожные полицейские Кыштыма вновь выявили на этой неделе злостного нарушителя ПДД

Автор: КР от Сегодня, 10:39 Категория: ГИБДД информирует

Вчера в 19 часов сотрудники ДПС остановили на улице Свердлова «десятку». В ходе проверки документов они выяснили, что мужчина, находившийся за рулём автомобиля, никогда не имел водительского удостоверения. Более того, этот нигде не работающий молодой человек находится в чёрном списке злостных нарушителей Правил дорожного движения.

Водитель-самоучка впервые попал в сводки ГИБДД ещё в 2004 году – тогда ему было 19 лет. С того момента госавтоинспекторы 45 раз привлекали его к административной ответственности, в том числе за превышение скорости и езду в нетрезвом виде. Трижды – в 2004-м, 2007-м и 2013-м годах – он становился виновником аварий. Причём один раз оставил место ДТП.

Как сообщила сайту «КР» инспектор по пропаганде ГИБДД Бэлла Завалий, нарушитель уже пять раз был арестован – последний раз он отсидел в административном порядке 11 суток четыре года назад.

Также на нём висит около 15 неоплаченных штрафов на общую сумму 20 тысяч 400 рублей. А в скором времени суд накажет его рублём и за последнее правонарушение. За езду без водительских прав ему грозит штраф от пяти до 15 тысяч рублей. Взысканием его долгов перед государством занимаются теперь уже судебные приставы.