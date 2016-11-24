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В Кыштыме водители, нарушившие правила перевозки детей, поплатились штрафами в несколько сотен тысяч рублей

Автор: КР от Вчера, 16:42 Категория: ГИБДД информирует

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Завтра утром группы нарядов ДПС проведут массовые проверки водителей вблизи образовательных учреждений. Полицейские проверят, правильно ли те перевозят своих несовершеннолетних пассажиров. За нарушения в этой области им грозит штраф в 3000 рублей, что равняется половине стоимости детского автокресла.

 

– Сотрудники дорожно-патрульной службы будут дежурить в районах  начальной школы № 2 и детских садов № 27 и № 28, – сообщила сайту «КР» инспектор по пропаганде ГИБДД Бэлла Завалий.

 

С начала года в Кыштыме к административной ответственности привлечено 104 водителя, нарушивших правила перевозки детей. А это значит, что благодаря им казна нашего государства пополнится более чем на 300 тысяч рублей.  

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А это значит, что благодаря им казна нашего государства пополнится более чем на 300 тысяч рублей.  
Нет, это значит, что 104 водителя не думают о детях. Никакие суммы для казны не стоят детской жизни.
 
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