В Кыштыме водители, нарушившие правила перевозки детей, поплатились штрафами в несколько сотен тысяч рублей
Автор: КР от Вчера, 16:42 Категория: ГИБДД информирует
Завтра утром группы нарядов ДПС проведут массовые проверки водителей вблизи образовательных учреждений. Полицейские проверят, правильно ли те перевозят своих несовершеннолетних пассажиров. За нарушения в этой области им грозит штраф в 3000 рублей, что равняется половине стоимости детского автокресла.
– Сотрудники дорожно-патрульной службы будут дежурить в районах начальной школы № 2 и детских садов № 27 и № 28, – сообщила сайту «КР» инспектор по пропаганде ГИБДД Бэлла Завалий.
С начала года в Кыштыме к административной ответственности привлечено 104 водителя, нарушивших правила перевозки детей. А это значит, что благодаря им казна нашего государства пополнится более чем на 300 тысяч рублей.
Комментарии
Жителям Кыштыма предлагают написать письма Белому дому (Наблюдатель)
А я уж подумал было Трампу написать >>>
В Кыштыме водители, нарушившие правила перевозки детей, поплатились штрафами в несколько сотен тысяч рублей (Наблюдатель)
Нет, это значит, что 104 водителя не думают о детях Никакие суммы для казны не стоят детской жизни >>>
Огнеупорному заводу в Кыштыме грозит банкротство (Gogga 28)
Верной дорогой идём, товарищи Просрать все , что создавали деды и отцы А если за это ещё и резаной бумаги дадут >>>
В Кыштыме казаков стало на дюжину больше (Горожанин)
Интересно, почему такое название станицы Разумеется, они вправе самоназываться так, как им хочется, но чем историческое название города не угодило Почему не "станица Кыштымская" Как это соотнос >>>
Из-за кибератаки полицейские Кыштыма вышли на службу в свой выходной (Горожанин)
Все правильно, там же написано, что , а не что их нет - просто не фиксировали и все >>>
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