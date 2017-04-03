Родители-водители, готовьте автокресла! Полицейские Кыштыма проведут массовую проверку
Автор: КР от Сегодня, 10:48 Категория: ГИБДД информирует
Завтра утром сотрудники ДПС будут дежурить вблизи детского сада № 20 на улице Красной Звезды, 101 и вблизи начальной школы – детского сада № 14 на улице Пролетарской, 68. Дорожные полицейские в массовом порядке проверят водителей по соблюдению требований перевозки детей.
Нарушение требований к перевозке детей, установленных Правилами дорожного движения, влечёт наказание в виде административного штрафа в размере трёх тысяч рублей.
Как сообщила сайту «КР» инспектор по пропаганде ГИБДД Бэлла Завалий, с начала года за это правонарушение к административной ответственности привлечено 74 кыштымских водителя.
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