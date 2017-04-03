В цех по изготовлению мебели требуются станочники и маляры по дереву. Оплата каждую неделю. Максимальный испытательный срок 8 недель. З/П 32000 в месяц. тел. для справок: +79514742400 Внимание! На сайте начат прием оплаты за подписку на газету «Кыштымский рабочий» с помощью банковских карт и электронных платежных систем. Подписку можно оформить здесь. Уважаемые посетители. На сайте реализована авторизация через социальные сети. Нажмите «Вход» и выберите иконку своей сети.

» » Родители-водители, готовьте автокресла! Полицейские Кыштыма проведут массовую проверку

Родители-водители, готовьте автокресла! Полицейские Кыштыма проведут массовую проверку

Автор: КР от Сегодня, 10:48 Категория: ГИБДД информирует

  • Не нравится
  • 0
  • Нравится

 

Завтра утром сотрудники ДПС будут дежурить вблизи детского сада № 20 на улице Красной Звезды, 101 и вблизи начальной школы – детского сада № 14 на улице Пролетарской, 68. Дорожные полицейские в массовом порядке проверят водителей по соблюдению требований перевозки детей.

 

Нарушение требований к перевозке детей, установленных Правилами дорожного движения, влечёт наказание в виде административного штрафа в размере трёх тысяч рублей.

 

Как сообщила сайту «КР» инспектор по пропаганде ГИБДД Бэлла Завалий, с начала года за это правонарушение к административной ответственности привлечено 74 кыштымских водителя.

Комментарии:

Добавить

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter